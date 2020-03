Emergenza Coronavirus, anticipata la chiusura del Grande Fratello Vip

Il Grane Fratello Vip chiude prima, per l'emergenza legata alla diffusione del contagio da Coronavirus. I concorrenti, sostanzialmente ignari di quanto sia accaduto in Italia negli ultimi giorni, sono stati infatti informati che l'edizione attuale, la cui conclusione era prevista per il 27 aprile, chiuderà i battenti nella prima settimana del mese. "La situazione in cui siamo in tutta Italia - recita il messaggio inviato ai reclusi - e in altri Paesi è unica, incredibile e mai accaduta prima".