Emergenza Coronavirus. Antonelli: "Sopravvivenza in terapia intensiva al 65%"

Massimo Antonelli, membro del Comitato Scientifico, intervenuto nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile ha fatto il punto sulla situazione nei reparti di terapia intensiva: “La situazione delle terapie intensive è in miglioramento, grazie alla collaborazione con la Lombardia abbiamo fatto un paragone: i ricoverati in quella regione sono stati nelle ultime 4 settimane 3.862, i dimessi 1.296, i degenti sono ancora 1.240, con il 65% di sopravvivenza. Nel Lazio in un lasso di tempo simile sono stati 424 i ricoverati in terapia intensiva, un quarto dimesso e un quarto ancora degente. Sopravvivenza al 65%, la stessa"