Emergenza Coronavirus, Arcuri: "Da domani inizia la produzione italiana di mascherine"

Arrivano nuove importanti dichiarazioni di Domenico Arcuri, commissario straordinario per l'emergenza nominato dal governo, a proposito di una eventuale produzione autonoma di mascherine in Italia: "Da lunedì inizierà una produzione italiana di mascherine: 25 aziende della moda produrranno 200.000 mascherine chirurgiche al giorno, 500.000 dalla prossima settimana e 700.000 al giorno dalla successiva. Poi ci sono le aziende del settore dell'igiene personale, che inizieranno con 150.000 mascherine al giorno, per passare a 400.000 dalla prossima e a 750.000 al giorno in quella successiva", le dichiarazioni riprese da TgCom.