Emergenza Coronavirus, Arcuri: "Fermata speculazione sulle mascherine: ora 0,50 € per tutti"

Domenico Arcuri, commissario straordinario del Governo per l'emergenza Coronavirus, ha così parlato a Che Tempo Che Fa su Rai 2: "Mi sembra che domani si cominci il secondo tempo di una partita, e condivido quando ho sentito, di cui ancora non si conosce né la durata né quando l'arbitro fischierà la fine. Stasera in Italia avevamo 1501 persone in terapia intensiva, e abbiamo distribuito oggi 8355 strumenti necessari a incrementare il numero di posti letto in terapia intensiva, in cui oggi c'è il 18% di posti letto occupati da malati Covid. Siamo sicuramente più pronti rispetto ai primi giorni. Siamo riusciti a contenere i contagi e ridurli di sei-otto volte, ora la situazione richiede che si faccia di tutto perché l'indice non salga. Servono igiene, distanziamento, tracciamento, mascherine e test sierologici. Una cosa però va detto: l'Italia dei grandi paesi europei è quello che ha fatto mediamente più tamponi per ciascun abitante".

Com'è la questione del prezzo delle mascherine?

"Ieri ho sottoscritto un accordo con farmacie e para-farmacie che da domani venderanno le mascherine al prezzo fissato dall'ordinanza, a 50 centesimi. Confido che finalmente con 1 euro una madre potrà comprare due mascherine per i propri figli. Abbiamo abbassato, se non azzerato, la speculazione. Con Confcommercio e altre associazioni di distributori abbiamo stipulato accordi che ci permetteranno di avere 50.000 punti vendita di mascherine in Italia, al prezzo giusto. Non si può speculare sulla salute".