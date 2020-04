Emergenza Coronavirus. Arcuri: "Rispettiamo le disposizioni, non vanifichiamo quanto fatto"

Il commissario straordinario Domenico Arcuri ha parlato in conferenza stampa dando alcuni aggiornamenti riguardanti l’emergenza Coronavirus e soprattutto i numeri riguardanti i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature per gli ospedali: “I comportamenti di alcuni, per fortuna non di tutti, non vanno presi ad esempio. Dobbiamo fare di tutto per far sì che i sacrifici di tutti non vadano persi. Per farlo dobbiamo solo attenerci alle indicazioni, perché nulla è cambiato. Vi imploro, mantenete i comportamenti giusti”.

A che punto siamo con i posti letto delle terapie intensive e i ventilatori? “I posti letto in Terapia Intensiva da 5179 sono diventati 9284, cioè il 79% in più. Quelli nei reparti erano 6198 ora sono oltre 4 volte in più. E’ stato fatto uno sforzo gigantesco. Fino a ieri sera abbiamo distribuito 72,3 milioni di apparecchiature e dispositivi, 5 giorni fa erano 48 milioni. I dispositivi di protezione individuali inviati alle regioni sono 51,8 milioni, lunedì erano 40,6 milioni. In pochi giorni abbiamo raggiunto un traguardo importante, le mascherine arrivano a destinazione in quantità sufficienti e in tempi accettabili. Ovviamente è tutto trasparente, tutto tracciato, basta solo accedere ai sistemi web e consultare i dati. Abbiamo consegnato 1679 ventilatori per terapie intensive e subintensive. In 120 ore sono aumentati del 31% e oggi ne distribuiremo altri 133. Vogliamo perseguire la lotta al virus dove è più concentrato ed evitare la propagazione al sud dove è meno concentrato”.

La situazionelegata a produzione e distribuzione delle mascherine? “L’obiettivo è avere autonomia dalle importazioni e costante disponibilità. In 9 giorni sono state presentate 447 proposte di investimento per riconvertire o ampliare impianti di produzione e produrre mascherine.

217 sono state rigettate, 200 sono in fase di valutazione e 30 sono state approvate. Queste serviranno a realizzare mascherine chirurgiche e non chirurgiche, alcuni hanno già ottenuto le certificazioni mentre altri sono in attesa del via libera dell’Iss”.

I tamponi alle regioni? “Abbiamo iniziato una attività di approvvigionamento che affiancherà quella delle regioni che comunque lo stanno già facendo ampiamente in autonomia”.