Emergenza Coronavirus. Argentina, Fernandez: "Preferisco avere più poveri rispetto ai morti"

Alberto Fernández, presidente della Repubblica argentina, ha spiegato a Net TV che la salute continua ad avere la priorità sull'economia valutando le attuali misure di isolamento: "Preferisco avere il 10% in più di poveri rispetto a 100.000 morti in Argentina a causa del coronavirus. Coloro che pongono il dilemma dell'economia e della salute dicono qualcosa di falso. So che devo preservare le piccole e medie imprese, e anche quelle grandi, ma dalla povertà, non dalla morte".