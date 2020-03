Emergenza Coronavirus, Argentina sulla scia dell'Italia: tutti in casa per due settimane

Anche l'Argentina si allinea alle misure precauzionali adottate contro la diffusione del Coronavirus dall'Italia e che si stanno diffondendo in tutta Europa: il governo infatti a breve varerà l'obbligo di stare a casa 15 giorni per tutti i cittadini. In questo momento in Argentino ci sono appena 79 casi, ma la prudenza italiana ha fatto scuola, anche oltreoceano.