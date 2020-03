Emergenza Coronavirus, arrivano le raccomandazioni dell'ISIS: "Proteggetevi dal contagio"

Anche l’ISIS fornisce indicazioni contro il Coronavirus. Attraverso i propri canali, tra cui la newsletter Al Nara, lo Stato Islamico ha diffuso un volantino in cui sono indicate le precauzioni contro il contagio da COVID-19. Comuni a tutto il mondo ma in questo caso declinate in versione religiosa e nello specifico islamica. Dopo aver ricordato che per il Profeta è un obbligo proteggersi dalle malattie, Daesh consiglia di lavarsi le mani tre volte prima di toccare qualsiasi alimento, di non entrare né uscire nella terra del contagio (in pratica restare a casa), di tenere una distanza di sicurezza dagli infetti.