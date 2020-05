Emergenza Coronavirus. Atletica, Giomi: "Ritorno agli allenamenti piccola luce in fondo al tunnel"

Il presidente della FIDAL (la federazione atletica leggera italiana) Alfio Giomi ha parlato sui canali ufficiali dell'apertura agli allenamenti individuali per gli atleti che scatterà nella giornata di domani: “In un momento doloroso per il Paese la riapertura, seppur parziale, delle attività di allenamento dell’Atletica Italiana, rappresenta per tutti noi uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. - continua Giomi - Il cammino è ancora lungo, e la responsabilità individuale, l’attenzione ai comportamenti che ognuno di noi è ancora chiamato a prestare, risulterà determinante per un ritorno alla vita per come la conoscevamo prima. Gli atleti e le atlete che saranno in pista domani, ci rappresentano tutti”.