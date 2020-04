Emergenza Coronavirus. Atletica, Mondiali di Eugene al 2022. Causa rinvio di Tokyo 2020

In seguito al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo, causato dall’emergenza Coronavirus, anche i Campionati Mondiali di atletica vengono posticipati di un anno. La prossima edizione si svolgerà a Eugene, in Oregon (Stati Uniti), dal 15 al 24 luglio del 2022. Questa è la decisione comunicata oggi dalla World Athletics per la rassegna iridata che era inizialmente prevista nel 2021 (dal 6 al 15 agosto) dopo aver discusso l’argomento con gli organizzatori di altri due eventi internazionali in programma tra due anni, i Giochi del Commonwealth di Birmingham (27 luglio-7 agosto) e gli Europei multisport di Monaco di Baviera (11-21 agosto). La stagione 2022 avrà quindi in programma tutte e tre le manifestazioni nella stessa estate: un fatto senza precedenti.

“Saranno sei settimane di grande atletica - le parole di Sebastian Coe, presidente della federazione mondiale - e il principio-guida nella ricerca di nuove date era di assicurare che ci fosse uno spazio sufficiente per gareggiare anche in altri eventi e di non danneggiarli, perché sono molto importanti per il nostro sport. Crediamo così di aver trovato una soluzione. Non lo avremmo desiderato, ma questo ci darà un’opportunità unica di promuovere l’atletica”. L’ultima edizione dei Mondiali si è disputata nello scorso autunno a Doha, in Qatar (27 settembre-6 ottobre 2019), mentre dopo l’appuntamento di Eugene è già assegnato quello della stagione successiva a Budapest (19-27 agosto 2023).