Emergenza Coronavirus, aumentano i casi anche in Austria. Due i deceduti

Per la prima volta dall'insorgere dell'emergenza Coronavirus, il ministero della Salute austriaco ha emesso un secondo bollettino nel corso della stessa giornata. Le persone attualmente positive al Covid-19 in Austria sono 860, circa un centinaio in più rispetto alle 8 di questa mattina. Due in totale le persone decedute. Aumentano anche i casi in Tirolo, ora sono 254.