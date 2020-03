Emergenza Coronavirus. Aumentano i positivi in Austria. In Tirolo la situazione peggiore: 474 casi

In Austria le persone positive al Covid-19 sono aumentate a 1.843, 372 in più rispetto alla giornata precedente. In aumento anche i decessi, nove in totale. La situazione più pesante si registra in Tirolo dove i casi di coronavirus sono 474