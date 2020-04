Emergenza Coronavirus, aumento più alto in Cina dal 6/3. Il nuovo fronte ora è l'Heilongjiang

vedi letture

Nella giornata di ieri la Cina ha dovuto fare i conti con l'incremento più alto di casi di Covid-19 da oltre un mese a questa parte. Era infatti dal 6 marzo, quando l'aumento fu di 143, che il paese asiatico non aveva 108 nuove positività registrate in 24 ore, e dietro a questo numero ci sono una serie di particolarità. In primis che ben 56 sono identificati nella provincia nord-orientale dell'Heilongjiang (adesso fronte più caldo della battaglia alla pandemia), e ben 49 di questi sono stati importati dalla Russia, principale luogo dal quale stanno rientrando in patria cittadini cinesi, in gran parte asintomatici, portatori del coronavirus. Le città della Cina che stazionano nei pressi del confine russo hanno provveduto subito a rinforzare le misure di controllo, mentre oggi arriverà a Suifenhe, città in lockdown da una settimana a questa parte, un team medico di esperti inviato dalla commissione sanitaria del paese.