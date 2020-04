Emergenza Coronavirus. Australia, il campionato di rugby come l'Isola dei famosi

Pur di finire il campionato di rugby in Australia si starebbe pensando di trasformarlo in un grande reality show simile all'Isola dei famosi. La National Rugby League australiana infatti starebbe pensando di trasferire tutte le squadre nell'isola di Moreton, a largo della costa est del Paese, e giocare lì a porte chiuse le restanti gare per concludere il campionato. I giocatori e gli staff, oltre che gli allenatori, sarebbero ospitati da Tangalooma Island Resort e filmati 24 ore su 24 dalle telecamere per poi vendere i diritti ai vari canali interessati per compensare la perdita dovuta dai mancati incassi. A rivelare l'idea è il presidente della Rugby League Club Association Clint Newton, ex star del rugby aussie: “Siamo disposti a esplorare tutte le opzioni possibili per i giocatori, a condizione che prima di tutto vengano adeguatamente protetti e tenuti al sicuro, e faremo tutto il possibile per garantire che non vengano messi a rischio".