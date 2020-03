Emergenza Coronavirus. Australia, sospeso il campionato di Aussie Rules

L'emergenza Coronavirus ferma anche la stagione di Aussie Rules (football australiano), lo sport nazionale in Australia. Il governo australiano ha imposto nuove restrizioni sui viaggi e i singoli stati hanno optato per la chiusura di tutti i servizi non essenziali per contenere il contagio. Gillon McLachlan, capo della Australian Football League, ha annunciato che le partite saranno sospese fino al 31 maggio.