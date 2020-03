Emergenza Coronavirus, Azzolina: "Esami di maturità? Presto veicolo normativo"

Non solo il calcio. A tenere banco in Italia in queste settimane di emergenza è la questione legata alla riapertura delle scuole, soprattutto per quelli che quest’anno devono sostenere l’esame di maturità e quello di terza media. Nel corso di una diretta su Facebook, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha risposto così sull’argomento: “Ragazzi, so che attendete risposte sull'esame di Stato, ho letto tutte le vostre richieste. Abbiamo bisogno di un veicolo normativo. Presto questo veicolo lo avremo e potremo dare risposte sull'esame di Stato e l’esame di terza media”, ha assicurato.