Emergenza Coronavirus. Bach (CIO): "Che i Giochi olimpici siano la luce in fondo al tunnel"

Il comitato olimpico internazionale ha ringraziato i leader del G20 per il forte sostegno ai Giochi olimpici di Tokyo 2020 e la scelta del rinvio. "È un grande incoraggiamento per il Giappone e il CIO, e il loro impegno comune per i Giochi olimpici di Tokyo 2020, avere questo significativo supporto dei leader mondiali con una dichiarazione congiunta del G20. L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel", ha dichiarato Thomas Bach, presidente del Cio, che sul sito ufficiale ha pubblicato la lettera del G20: "Apprezziamo gli sforzi per salvaguardare la salute delle persone attraverso il rinvio di grandi eventi pubblici, in particolare la decisione del Comitato olimpico internazionale di riprogrammare i Giochi olimpici per una data non oltre l'estate 2021. Lodiamo la determinazione del Giappone a ospitare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 nella loro forma completa come simbolo di resilienza umana", è quanto scritto nella letterra.