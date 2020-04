Emergenza Coronavirus. Barbaro (Asi): "Sport di base in ginocchio. A rischio 80% delle strutture"

vedi letture

Claudio Barbaro, presidente dell’Asi (Associazioni Sportive Italiane) e senatore della Repubblica, ha parlato a SkyTg24 della difficile situazione dello sport di base a causa dell’epidemia Coronavirus e del lockdown varato dal governo: “Abbiamo 100mila impianti sportivi, fermi da oramai più di un mese e che stanno collassando visto che non ci sono più introiti a fronte di spese. Si stima che rischino di chiudere l’80% di questi impianti, una situazione drammatica a cui non si è ancora posto rimedio. I provvedimenti hanno dato risposte parziali, il problema principale è quello del pagamento di utenze, affitti e collaboratori, un numero che sfiora il milione di operatori. Lo stato e le istituzioni ancora non hanno saputo dare risposte. Il sistema sportivo italiano è piramidale, le fondamenta sono appunto quelle dello sport di base, che comprende circa 20milioni di praticanti. Al vertice della piramide ci sono i campioni, ma per arrivare al vertice ci sono tanti passaggi intermedi. I praticanti sono diretti da un esercito di operatori e dirigenti che sovraintendono alla pratica delle attività sportive. Nella maggior parte dei casi, tolte le organizzazioni professionistiche, sono collaboratori sportivi (che possono accedere al bonus di 600€). Le realtà e le regioni più in sofferenza? Il nord è la zona più colpita, inevitabilmente i contagi hanno avuto ripercussioni anche sulle situazioni sportive, anche su quelle più strutturate. Ma la distribuzione è omogenea, nessun centro della penisola è escluso da questi problemi.

Come si può ripartire? Il tema della riconversione delle strutture sarà dominante nel prossimo futuro, nonostante oggi ci sia incertezza. E’ necessario capire come rimettere in moto l’economia, gli sgravi fiscali ed il credito d’imposta sugli affitti saranno fondamentali. Penso anche agli sponsor delle aziende sportive che oggi sono in fuga, bisognerà incentivare i loro investimenti. La risposta migliore sarà quella di adottare provvedimenti ad hoc per queste attività, per far ripartire la loro economia. E’ un traino sociale e sanitario per il paese, oltre che economico”.