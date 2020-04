Emergenza Coronavirus. Bari, diffida degli infermieri alla Regione Puglia: "Tute non adeguate"

L'ordine degli infermieri di Bari ha inviato una diffida alla Regione Puglia per contestare l'acquisto di alcune tute arrivate dalla Cina e fornite agli ospedali che "non sono conformi alle disposizioni di legge". Secondo il Presidente Saverio Andreula "la qualità del materiale e le caratteristiche tecniche che descrive la confezione" dimostrano che queste tute, modello Iwode Protection, sono "utilizzabili esclusivamente per la protezione meccanica e non già, com'è in obbligo, per la protezione da rischi di contaminazione biologica". E ancora: "Le tute assegnate al personale sanitario per le unità operative di degenza in area Covid-19, per le caratteristiche che presentano, sono state utilizzate in Cina per le sole attività di sanificazione degli ambienti". Il materiale in questione è sprovvisto del marchio CE e quindi non è neanche certificato dall'Inail.