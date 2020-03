Emergenza Coronavirus. Basket, Bartomeu: "Tutte le competizioni sospese fino all'11 aprile"

Il presidente dell'Euroleague Jordi Bartomeu ha parlato dello stop del basket in Europa a causa dell'emergenza Coronavirus in una lettera aperta spiegando di essere fiducioso sul poter portare a termine la stagione: “Sin dal primo momento in cui il virus Covid-19 è arrivato in Europa abbiamo affrontato questo problema con la massima serietà e seguendo meticolosamente le istruzioni dei governi, nonché quelle delle autorità globali competenti. Questo ci ha portato a prendere decisioni impopolari, incluse partite a porte chiuse o trasferire delle gare che hanno danneggiato il nostro tesoro più prezioso, i tifosi, e in definitiva l'escalation ci ha costretto a sospendere temporaneamente le nostre competizioni per proteggere partecipanti e tifosi, nonché per contribuire agli sforzi che le nostre comunità stanno facendo per contrastare la pandemia globale. - conclude Bartomeu come riporta Sportmediaset - Le nostre gare saranno sospese almeno fino all'11 aprile 2020 e ci impegniamo a concludere quella che è stata finora una stagione eccezionale. Speriamo di poter contare su una vittoria e che le competizioni possano essere riprese al più presto".