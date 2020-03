Emergenza Coronavirus. Basket, Meneghin annuncia: "Stagione annullata. Il calcio ci segua"

Il basket maschile si ferma definitivamente. L'anticipazione arriva da Dino Meneghin, presidente onorario della FIP, a microfoni di Radio Punto Nuovo spiegando che la stagione non ripartirà come già accaduto nel rugby: “Crediamo che sia doveroso fermarsi per preservare la salute degli attori principali, gli atleti, i massaggiatori e i tifosi. Stiamo vivendo un momento drammatico, dobbiamo essere ligi alle regole del Governo per preservare la salute e per questo annulleremo la stagione, è necessario farlo. - continua Meneghin – La vita è più importante dello sport e in questo momento è indispensabile dare priorità alla salvezza di vite umane. Il calcio? Dovrebbe prendere esempio dalla nostra decisione”.