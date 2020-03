Emergenza Coronavirus. Basket, per ora prevale linea della fine del campionato

Il Corriere della Sera analizza la situazione del basket italiano, spiegando come la Federbasket abbia chiuso anzitempo tutti i campionati ad eccezione della Serie A maschile e femminile. La prospettiva di perdita per l’intero movimento, si legge, sfiora i 250 milioni di euro, con 40 riguardanti solo il massimo campionato. Giocare e finire la stagione sarebbe fondamentale per ridurre le perdite ed in tal senso la deadline per riprendere la stagione è fissata al 15 maggio con chiusura entro il 30 giugno (con formula da definire). Ad oggi, però, pare maggioritario il partito di chi vuole chiudere qui (solo Sassari, Venezia, Milano e Bologna Virtus sembra vogliano giocare).