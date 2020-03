Emergenza Coronavirus. Belgio, la polizia interrompe festa a Izegem. C'era anche il sindaco

vedi letture

Secondo quanto riportato da Vrt.be sabato sera la polizia belga è intervenuta nella città di Izegem per fermare un assembramento di persone che si erano riunite in un quartiere per ascoltare la musica che un dj metteva dal proprio garage per “supportare il personale sanitario impegnato nella lotta alla diffusione del Coronavirus”. Fra i presenti c'era pure il sindaco Bert Maertens che è rimasto sorpreso dall'intervento delle forze dell'ordine, allertate da qualche vicino che non gradiva la festa non autorizzata, e che ha spiegato di non vedere nulla di male nell'iniziativa e che le persone rispettavano le distanze di sicurezza: “Il DJ si sarebbe comunque fermato dieci minuti dopo l'intervento della Polizia a cui ho chiesto se loro avessero ravvisato delle violazioni. Per me la gente era a distanza di sicurezza e non correva rischi, ma loro hanno posto dei dubbi e non ho voluto contraddirli, per questo ho chiesto alle persone presenti di tornare a casa e interrompere tutto. Gli agenti erano un po' sotto pressione e vanno capiti perché il loro lavoro non è facile in questa situazione”.