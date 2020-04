Emergenza Coronavirus. Belgio leader classifica vittime in proporzione alla popolazione

vedi letture

Il governo federale belga ha annunciato ieri un'ulteriore proroga del confinamento casalingo per la popolazione, portato dunque almeno fino al 3 maggio. Nonostante le misure restrittive però, il Coronavirus si dimostrare letale come in nessun'altro luogo in Belgio: il paese infatti guida la classifica delle vittime in proporzione alla popolazione, ben 426 morti per ogni milione di abitanti. In termini assoluti invece il Belgio ha quasi 5.000 decessi e circa 35.000 infetti.