Emergenza Coronavirus. Belinelli dopo lo stop dell'NBA: "Sembra di vivere in un film"

Ai microfoni di Sky Sport, Marco Belinelli ha raccontato le sue sensazioni quando l'NBA ha deciso di sospendere il campionato. “Ero a casa e stavo guardando in tv la gara tra OKC e Utah, che però ovviamente non era ancora iniziata. Poi è arrivata la notizia che non solo non si giocava, ma che tutto veniva sospeso: è stato pesante - ha spiegato il campione azzurro - Sembra di vivere in un film, ma purtroppo è la realtà: dobbiamo continuare a combattere, andare avanti e rispettare le regole. Spero e sono convinto che prima o poi tutto passi e si torni alla normalità”.