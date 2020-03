Emergenza Coronavirus, Berlusconi lascia Milano: segue gli sviluppi dalla Costa Azzurra

vedi letture

Silvio Berlusconi ha lasciato Milano e da qualche giorno sta seguendo l'emergenza coronavirus nella residenza della figlia Marina, a Châteauneuf-Grasse, a circa 35 km da Nizza. L'ex presidente del Milan e attuale patron del Monza ha lanciato un messaggio via Twitter: "Il mio partito è in campo senza sosta a Bruxelles per ottenere dall’Unione europea tutti gli interventi possibili per superare l’attuale emergenza. Se ciascuno farà la sua parte, presto potremo tornare a vivere le nostre vite e riprendere le nostre attività".