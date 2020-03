Emergenza Coronavirus, Biagianti ringrazia Gomez per la maglia di Manchester

Favore dell'ex compagno al Catania: asta per fondi agli ospedali

(ANSA) - BERGAMO, 28 MAR - "Grazie amico per aver donato questa maglia speciale". Il capitano del Catania, Marco Biagianti, impegnato in una raccolta di cimeli sportivi per finanziare gli ospedali di Catania, ringrazia con una story di Instagram l'omologo dell'Atalanta ed ex compagno di squadra in rossoazzurro dal 2010 al 2013. "Una super-maglia", come la definisce Biagianti: si tratta della casacca nerazzurra n.10 indossata dal 'Papu' in Champions League il 22 ottobre 2019 (come specificato da tanto di etichetta) all'Etihad Stadium contro il Manchester City, partita persa 5-1 dalla squadra bergamasca. Biagianti ha messo all'asta su eBay maglie scambiate con giocatori e amici negli anni di serie A: "Non c'è momento migliore per fare piccoli gesti che possono far bene a qualcuno. Vista l'emergenza Covid19, il ricavato lo donerò ad alcuni ospedali di Catania". La 10 di Gomez a meno di una settimana dallo stop dei rilanci ha già oltrepassato i 500 euro. (ANSA).