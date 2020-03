Emergenza Coronavirus. Biathlon, Wierer: "Per l'IBU i soldi vengono prima della nostra salute"

vedi letture

La biatleta italiana Dorothea Wierer, che potrebbe vincere la Coppa del Mondo, attraverso i microfoni della FISI ha attaccato duramente l'IBU (International Biathlon Union) per aver deciso di non fermare le gare nonostante l'emergenza legata al Coronavirus: “Sono un po’ delusa, è difficile rimanere concentrata in queste condizioni, stiamo passando tutti gran parte della giornata a vedere cosa succede in Italia e nel mondo, è complicato pensare allo sport. Sono abbastanza colpita dal comportamento dell’IBU, che ha preso la decisione di farci correre quando tutto il mondo dello sport si è fermato, senza nemmeno chiedere il nostro parere. - spiega Wierer come riporta Oasport.it - Evidentemente comanda il potere dei soldi e dei contratti, anziché la salute degli atleti”.