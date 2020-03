Emergenza Coronavirus. Biden: "Quando avremo un vaccino dovrà essere gratis e per tutti"

Quello che si prospetta essere il candidato democratico per la sfida alla presidenza americana a Donald Trump, Joe Biden, ha twittato il suo programma relativo al Coronavirus. Parole semplici ma efficaci, che vanno chiaramente in contrasto con l'healtcare adesso in vigore negli Stati Uniti. "Quando avremo un vaccino per il Coronavirus, dovrà essere largamente disponibile e gratuito per tutti. Punto".