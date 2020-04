Emergenza Coronavirus, Bonaccini: "Il Governo faccia chiarezza sull'uso delle mascherine"

vedi letture

Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna, in una intervista a 'RaiNews24' ha chiesto al Governo di fare chiarezza sull'utilizzo delle mascherine: "Abbiamo chiesto al Governo - ha detto - di dare linee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuali. Faccio un esempio: le mascherine servono per evitare il contagio? Bene, si dica che servono, sono obbligatorie a livello nazionale, mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il suo utilizzo".