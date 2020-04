Emergenza Coronavirus. Bonaccini: "Serie A, si può senza pubblico. Il calcio vero è con i tifosi"

vedi letture

Sulle colonne di Tuttosport troviamo un'intervista a Stefano Bonaccini, presidente della regione Emilia-Romagna: "In attesa di un vaccino, il distanziamento sociale è la sola misura efficace. Le chiusure sono inevitabili, per tutelare la salute delle persone e salvare vite umane. La stragrande maggioranza degli italiani sta dimostrando grande senso di responsabilità: il loro impegno è fondamentale e non può essere messo in discussione da quella minoranza di irresponsabili che ancora ignora le restrizioni e che va sanzionata duramente".

Bonaccini parla anche dalla ripresa dopo l'ingresso nella fase 2 a partire dal prossimo 4 maggio: "Il contagio va fermato. E sebbene i numeri stiano migliorando, dietro i numeri vi sono persone: ancora troppe soffrono, o perdono la vita. Dobbiamo tenere duro e farci trovare pronti quando si potrà ripartire"

Infine una battuta sulla ripartenza del calcio: "Si potrà ripartire solo quando sarà garantita la salute dei calciatori e degli spettatosi. Nel primo caso si potrebbe, dopo controlli e verifiche sugli atleti, ripartire a porte chiuse. Anche se il calcio vero è quello con il pubblico".