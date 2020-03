Emergenza Coronavirus. Bonaccini: "Situazione critica. Per questo ho vietato attività all'aperto"

vedi letture

Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è stato il primo in Italia, anticipando quelle che potrebbero essere le mosse del governo, a firmare un’ordinanza che spiega i limiti e le limitazioni delle attività sportive, grande tema di discussione in questi giorni. Nello specifico Bonaccini, oltre a chiudere i pachi, ha vietato quasi tutto: jogging, passeggiate, lunghe gite con il cane, giri in bici. Il diretto interessato ha parlato delle misure prese al Corriere della Sera: “Sono ancora troppi quelli che si spostano senza vere necessità. Credo serva qualche altra misura restrittiva, cosa che il governo sta valutando di fare: non possiamo rischiare per colpa di alcuni irresponsabili. Le critiche? Sono pronto ad accompagnare chi dice di non poter rinunciare a fare jogging in una delle nostre terapie intensive e tutto sarà più chiaro”.