Emergenza Coronavirus. Boris Johnson sta meglio, via alla fase di convalescenza

Il primo ministro britannico Boris Johnson “ha iniziato la sua fase di guarigione” e continua ad esse “di ottimo umore” dopo esser stato trasferito in reparto dalla terapia intensiva visti i miglioramenti. Lo ha confermato il suo portavoce nelle ultime ore, come riportato dalla Cnn. Johnson continuerà a seguire le indicazioni del proprio team medico, ma non si trasferirà nell’abitazione riservata al Primo Ministro nella campagna di Chequers, come ventilato recentemente. Intanto il ministro degli esteri Dominic Raab continuerà a svolgere le funzioni in sostituzione di Johnson.