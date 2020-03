Emergenza Coronavirus, Borrelli: "A breve firmerò l'ordinanza per i buoni spesa"

Nel corso della conferenza stampa quotidiana in cui si fa il punto della situazione sull'emergenza Coronavirus in Italia, Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, ha annunciato anche che a breve firmerà l'ordinanza per gli aiuti alle fasce meno abbienti, con i buoni spesa: "La gestione di questi andrà a carico dei servizi sociali. I Comuni invece potranno avvalersi degli enti e delle unità di Protezione civile per l'acquisto delle derrate. L'ordinanza sarà immediatamente operativa".