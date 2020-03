Emergenza Coronavirus, Borrelli: "Credibile pensare ci sia un malato per ogni dieci non censiti"

vedi letture

“Il rapporto di un malato accertato ogni dieci non censiti è credibile”. Vuol dire che in Italia potrebbero esservi oltre 600 mila persone contagiate da COVID-19. Lo dice, intervistato da Repubblica, Angelo Borrelli, capo del dipartimento della Protezione Civile: “Iniziano a farsi sentire le misure della scorsa settimana. Ci sono stati dei comportamenti collettivi che hanno favorito il problema a livello nazionale. Penso alla comitiva dal Lodigiano che a fine febbraio è andata a Ischia, o ai bergamaschi in vacanza in Sicilia, i primi positivi a Palermo”.

È stato un errore consentire Atalanta-Valencia?

“Potenzialmente è stato un detonatore. Ma possiamo dirlo adesso, con il senno di poi”.