Emergenza Coronavirus. Borrelli: "Numeri in leggera controtendenza, spero nella conferma"

Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha parlato in conferenza stampa come di consueto, fornendo il bollettino relativo ai contagi e ai decessi con Coronavirus: “I numeri di oggi sono in leggera controtendenza rispetto a quelli di ieri, mi auguro che questi numeri possano essere confermati. Non bisogna abbassare la guardia, tenere le misure adottate e rispettare le indicazioni anche del provvedimento del governo”, ha concluso.