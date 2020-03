Emergenza Coronavirus, Borrelli ribadisce: "Limitare al massimo viaggi e uscite"

Intervenuto oggi in conferenza stampa, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha voluto fare un richiamo alle regole per tutta la popolazione in questo momento delicatissimo per l’emergenza Coronavirus: “Faccio un richiamo alle regole: bisogna uscire soltanto per esigenze lavorative, cure mediche e spesa. Bisogna limitare al massimo i viaggi e le uscite fuori dalle abitazioni”.