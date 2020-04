Emergenza Coronavirus, Boschi: "Proposto un bonus da 500 euro a famiglia per le vacanze"

Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati, ha spiegato su Twitter la sua nuova proposta presentata in queste ore in Parlamento: "Ho proposto un bonus di 500 euro per famiglia da spendere per le vacanze in Italia. Serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d'ossigeno per un'industria in ginocchio", il suo annuncio con un tweet prontamente condiviso da tante altre forze politiche.