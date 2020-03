Emergenza Coronavirus. Boxe, 6 casi positivi al preolimpico di Londra della settimana scorsa

Il Coronavirus è arrivato oramai in tutti gli sport, non solo nel calcio. Nei giorni scorsi il Cio aveva interrotto il preolimpico di Boxe in corso di svolgimento a Londra, alla Copper Arena, per paura dei contagi. Contagi che però ci sono stati comunque, come spiega la Repubblica: in totale sono 6 i positivi, fra staff e atleti, che erano presenti all’evento. Si tratta di due pugili e un coach della Turchia e di due tecnici e un pugile della Croazia, tutti risultati positivi una volta rientrati in patria.