Emergenza Coronavirus. Boxe, dieci positivi dopo il torneo preolimpico di Londra

Sono stati in tutto dieci, fra pugili e tecnici, coloro che sono risultati positivi dopo aver preso al torneo di qualificazione olimpica svoltosi a Londra e interrotto dopo il terzo gjorno, per motivi di sicurezza legati al rischio di contagio. Lo fa sapere il presidente della confederazione europea della boxe olimpica (Eubc), Franco Falcinelli, il cui maggiore rimpianto, come scrive sui social dell'ente "è stato per la mancata adozione di misure preventive contro il Covid-19. Kit di protezione e mascherine non sono stati forniti ai partecipanti. Il distanziamento sociale non è stato minimamente applicato, così come non ci sono state prescrizioni igienico-sanitarie da parte degli organizzatori". Secondo Falcinelli, "in tali circostanze, il risultato avrebbe potuto essere molto peggio di 10 casi positivi di Covid-19".