Emergenza Coronavirus. Brasile, dietrofront di Bolsonaro: “È la nostra sfida più grande"

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro in un discorso a reti unificate nella giornata di ieri ha fatto dietrofront sulla pandemia Coronavirus – etichettata solo pochi giorni fa come un'influenza – spiegando che questa battaglia è la sfida a cui è chiamata la sua generazione: “La mia preoccupazione è sempre stata quella di salvare delle vite, tanto quelle che perderemo a causa della pandemia tanto quelle che invece saranno colpite dalla disoccupazione, dalla violenza e dalla fame. - ha poi continuato Bolsonaro – Come ha detto Ghebreyesus (Direttore generale dell'OMS) molta gente deve lavorare per guadagnarsi il pane e i governi devono tenerne conto. Con questo non voglio negare l’importanza delle misure di prevenzione e controllo della pandemia, bensì mostrare che, allo stesso tempo, dobbiamo pensare alle persone più vulnerabili. Questa pandemia è la nostra sfida più grande”.