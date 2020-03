Emergenza Coronavirus. Brasile, l'Estadio Pacaembu diventa un ospedale da campo

vedi letture

L’emergenza Coronavirus è arrivata, forte, anche in Brasile. Ad oggi i contagiati sono in costante aumento e anche per questo il governo ha deciso di attuare misure di prevenzione importanti. Le aree e gli edifici pubblici sono stati sottoposti a trattamento igienizzante, mentre entro 10 giorni sarà pronto il primo ospedale da campo di San Paolo, metropoli da quasi 12 milioni di abitanti. Il luogo destinato è lo Stadio Pacaembu, ex casa sportiva del Corinthians fino ai Mondiali del 2014. L’impianto è stato scelto per la sua posizione strategica vica a diversi ospedali cittadini.