Emergenza Coronavirus - Brasile, l'ex portiere Marcos offre salario a chi perde il lavoro

vedi letture

L'ex portiere del Palmeiras (19 stagioni), Marcos Roberto Silveira Reis (45), ha offerto attraverso i suoi social di pagare per sei mesi il salario minimo a dieci persone che a causa della crisi del coronavirus hanno il lavoro: "Offro il salario minimoai 10 persone che purtroppo perdono il lavoro a causa della crisi in cui ci troviamo, per 6 mesi, fino a quando le cose non torneranno alla normalità", ha scritto.