Emergenza Coronavirus. Brasile, lo stadio Pacaembu diventa ospedale da campo

vedi letture

Lo stadio di Pacaembu, situato nel centro di San Paolo in Brasile, sarà utilizzato come ospedale da campo per assistere i pazienti contagiati dal coronavirus. Le autorità prevedono che il leggendario stadio del Corinthians (45.000 posti) ospiterà più di 2.000 posti letto per i casi più lievi. Dovrebbe essere pronto tra 10 giorni. San Paolo è l'epicentro del virus in Brasile: finora ci sono stati 1600 casi di contagio e 25 morti.