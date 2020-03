Emergenza Coronavirus, Brusaferro: "Aspettiamo Pasqua per rivedere i divieti"

"Per rivedere i divieti bisognerà aspettare almeno i dati di Pasqua". Lo afferma, intervistato da Repubblica, il presidente dell'ISS, Silvio Brusaferro: "Un rallentamento c'è, ma dobbiamo aspettare quella data. Stiamo studiando le riaperture, purtroppo non abbiamo altri esempi nel modo da poter guardare. Certamente dovranno essere graduali, e stiamo valutando lo stop and go, cioè aprire per un certo periodo e poi chiudere di nuovo".

Potrebbe aver senso tenere a casa certe categorie di persone? E quando arriveremo a zero nuovi casi, cosa succederà?

"È una delle misure che stiamo valutando. Credo che questa infezione, almeno finché non ci sarà un vaccino, ci porterà a esplorare nuovi modi di fare le cose che ci piacciono, per esempio andare a un concerto. Dovremo immaginare un futuro diverso".