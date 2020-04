Emergenza Coronavirus, Brusaferro: "I test sono preziosi ma devono essere messi a punto"

Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha così parlato a Che Tempo Che Fa: "Ci troviamo di fronte a un virus nuovo. I test sierologici e diagnostici sono preziosi, ma devono esser emessi a punto. Lo stiamo facendo in queste ore: c'è potenzialità, ma anche l'esigenza di poterli validare, nella loro capacità di trovare positivi e negativi che siano tali. Anche per le mascherine è lo stesso, appena avremo le dovute certezze e autorizzazioni, daremo il via libera in un'ora".

La spaventa lo studio per cui potrebbero essere molti di più gli italiani contagiati?

"No, lo guardo con logica di sanità pubblica. Avere tante persone che hanno avuto a che fare ci indirizza nel valutare le misure di rallentamento. Ci pone nella condizione di tenere comunque alta la guardia per il controllo della diffusione".

Ma è vero che i malati di Covid sono stati sistemati nelle Rsa?

"Non sono in grado di dare questa informazione. Posso dire che lì ci sono persone anziane e fragili. Non posso confermare certe cose. Dobbiamo però sforzarci per il fatto che siano gli ambienti più protetti".