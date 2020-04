Emergenza Coronavirus. Brusaferro (Iss): "Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati"

Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, è stato intervistato dal Corriere della sera: L"a parola chiave è convivere per mesi col virus e rispettare individualmente le regole per evitare il contagio. Nel tempo avremo più conoscenze su come si diffonde il Sars CoV 2, più farmaci e più strumenti di diagnosi però non fasciamoci la testa. Lo batteremo solo con l’immunità di gregge data dal vaccino che non arriverà prima di fine anno. Bisogna ricominciare dalle attività fondamentali del Paese sempre che ci siano condizioni di sicurezza. Convivere col virus significa riprogettare le giornate. No agli orari di punta in tutte le fasi vita quotidiana. Dimentichiamo strade e mezzi pubblici affollati".