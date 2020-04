Emergenza Coronavirus, Brusaferro: "RT sotto l'1, immunità di gregge molto lontana"

Il presidente dell’Istituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro, ha parlato in conferenza stampa della situazione attuale. “La curva dell'epidemia di Covid-19 continua a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni. RT in tutte le regioni è sotto l'1, anche considerato il range con le ipotesi più pessimistiche. Questo è un dato molto positivo ed è la conseguenza delle misure e dell'adesione dei cittadini. Sotto il 60% della popolazione non c’è immunità di gregge“.