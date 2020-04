Emergenza Coronavirus, Burioni: "Per riaprire le attività servono strutture di isolamento"

Così il noto virologo Roberto Burioni, medico del San Raffaele di Milano, a Che Tempo Che Fa, trasmissione in onda su Rai 2: "Non posso dire che è troppo presto per la riapertura, dobbiamo essere però pronti ad interrompere il contagio che potrebbe ripartire, senza farci prendere di sorpresa. Per riprendere le attività serviranno le strutture adatte ad isolare le persone che saranno positive. Calcio? Da tifoso, mi sono ripromesso di non parlarne fino a fine emergenza".

Il virus darà tregua in estate?

"Se lo farà, comunque poi tornerà in inverno, come d'altronde anche tutti i suoi cugini".