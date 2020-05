Emergenza Coronavirus. Calo del 13% dei positivi nello stato di New York

vedi letture

Aggiornamenti incoraggianti da Sky in merito alla pandemia di Coronavirus negli USA. In quello di New York, uno dei più colpiti, il calo è del 13% nelle ultime due settimane. Intanto al Congresso i democratici cercano di far passare un'imponente misura di sostegno all'economia, chiamata HEROES Act, ma Trump minaccia il veto.